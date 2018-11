Domenica 18 novembre a Taggia, torna l’appuntamento con la “Camminata tra gli Olivi”, manifestazione promossa dall’Associazione Città dell’Olio. “Anche quest’anno – precisa il Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune di Taggia Chiara Cerri – abbiamo deciso di aderire con entusiasmo a questa giornata che darà la possibilità ai partecipanti, di poter riscoprire le radici autentiche del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con le Associazioni locali il programma prevederà due percorsi con differenti difficoltà”. Nel dettaglio il primo percorso, facile ed adatto a tutti, si snoderà all’interno del centro storico di Taggia dove i visitatori passeggiando tra gli antichi carruggi, avranno occasione di scoprire luoghi dal fascino centenario ed in specifici laboratori avranno occasione di conoscere da vicino le peculiarità della “cultivar Taggiasca”. Il secondo percorso, sarà invece riservato a chi pratica già o si vuole avvicinare al Nordic Walking. A guidare gli iscritti lungo il percorso sarà la locale Associazione di Nordic Walking che darà la possibilità, previa prenotazione, di partecipare ad una passeggiata tra gli uliveti che fanno da cornice al nostro borgo. In particolare la giornata sarà così organizzata:

TAPPA 1 – Uguale per entrambe i percorsi RITROVO ore 9,00 e inizio iscrizioni in Piazza IV Novembre (fronte scuole Elementari in Via Lungo Argentina). Possibilità di parcheggio presso parcheggio Quartè; Benvenuto delle Autorità e presentazione dell’evento alle ore 10,00; PARTENZA ore 10,15 sia del percorso facile con laboratori che del percorso di passeggiata del Nordic Walking i cui dettagli verranno forniti dagli istruttori al momento della prenotazione.

TAPPA 2 Breve sosta in Piazza San Francesco antistante la Chiesa del Convento dei RR.PP. Cappuccini.

TAPPA 3 Visita dell’Oratorio della S.S. Trinità (Oratorio dei Rossi) alla presenza di un componente della Confraternita che presenterà i capolavori conservati all’interno.

TAPPA 4 Laboratorio di degustazione dell’olio nel quale verranno presentati i principi base della degustazione dell’olio mediante una degustazione guidata a cura dell’Associazione Oro di Taggia in Piazza Adelaide di Susa (Piazza Grande). Il laboratorio non sarà solo per gli adulti ma anche per i bambini i quali verranno coinvolti in un’esperienza di educazione alimentare approcciandoli alla degustazione dell’olio.

TAPPA 5 – Uguale per entrambi i percorsi Ore 12,30: Piazza Gastaldi – Chiusura dell’evento con aperitivo offerto dal Comune di Taggia a tutti i partecipanti con Moscatello di Taggia e prodotti tipici del territorio. Un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese, i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.