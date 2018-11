Il Premio Nazionale di Poesia Inedita “Ossi di Seppia”, nel festeggiare i suoi venticinque anni di vita, viene ufficialmente bandito dal Comune di Taggia – Ufficio Cultura.

Il concorso “Ossi di seppia” è ormai considerato come il più importante in Italia per quanto riguarda la poesia inedita, trampolino di lancio per gli autori che negli anni sono risultati vincitori.

Il coordinamento è stato affidato per il venticinquesimo anno consecutivo a Lamberto Garzia, che ne è stato nel lontano 1993 l’ideatore.

Garzia, spera, per questa ultima edizione, di riuscire a ricreare, almeno in parte, la Giuria della prima, dove erano presenti Giuseppe Conte, Tommaso Kemeny, Stefano Zecchi e Valentino Zeichen, sfortunatamente venuto a mancare due anni or sono.

Per questi “anni d’argento” l’organizzazione auspica di poter raggiungere la cifra record di partecipanti verificatasi nell’edizione XXIV^, che è stata di 1.504 iscritti, provenienti da tutte le regione della penisola un numero non indifferente dall’estero.

Il Presidente del Premio, per il secondo anno, è Laura Cane, consigliere alla Cultura del Comune di Taggia, che anticipa già la data della premiazione, prevista il giorno sabato 2 febbraio presso la Villa Boselli di Arma di Taggia.