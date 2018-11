Si terrà questa sera (venerdì 16 novembre) nella sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro per gli impiantisti elettrici dal titolo “Quadri Elettrici Intelligenti per il Terziario: normative e tecnologie”. L’appuntamento, che avrà inizio alle 18:30 per concludersi alle 20, è stato organizzato da Confartigianato, Schneider Electric e Demo spa. Durante la serata, che sarà gratuita ed aperta a tutti, saranno affrontati sia aspetti normativi (Normativa quadri CEI EN 61439-1 e 2, Normativa centralini CEI 23-51) sia tecnici (Sensori di monitoraggio wireless PowerTag per apparecchi modulari Acti; Moduli di comunicazione Smartlink per apparecchi modulari Acti 9; Casi applicativi).

La ricerca e lo sviluppo tecnologico condotto da Schneider Electric hanno permesso di mettere a disposizione dei professionisti del settore strumenti utili per la realizzazione di quadri elettrici per il terziario nel rispetto dell’aggiornamento delle norme e rispecchianti le nuove esigenze di connettività. Dopo un inquadramento normativo, il quadro elettrico per il terziario diventa intelligente: il punto chiave dell’impianto per la raccolta delle informazioni. I dispositivi di protezione integrano funzioni di misura dell’energia e comunicazione a distanza.

La tecnologia e l’innovazione dell’offerta Schneider Electric mette a disposizione dell’utente tutti gli elementi per:

– Intraprendere azioni per ottimizzare i consumi;

– Ripartire i costi energetici;

– Ottimizzare e pianificare preventivamente la

manutenzione;

– Migliorare l’affidabilità e la continuità di servizio

dell’impianto.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco. Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail a: uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.