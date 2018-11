Freddo, meditazione e benessere. Quali le relazioni fra loro? Lo spiegheranno domani sera, sabato, alle 19,30 al Circolo Zoè di via Carli 24 a Sanremo, il dottor Vasco Merciadri e Gabriele Kipewa. Noto come pittore e scultore, Kipewa si è anche guadagnato una certa notorietà perché riesce a stare immerso in laghi con l’acqua a una temperatura di 4 gradi, per oltre mezz’ora senza che il suo fisico ne risenta. Traendone, anzi, dei benefici. Ciò grazie a un metodo che implica la meditazione. Merciadri, medico, sempre impegnato in conferenze in tutta Italia (la settimana prossima sarà a Torino e Milano) illustrerà gli effetti del freddo sul fisico e come, in giuste dosi e attraverso determinate modalità che certo implicano anche prudenza, i benefici siano notevoli. Per ottimizzarli è indispensabile una corretta alimentazione.

L’iniziativa è dell’associazione ‘I Colori della Gioia’, che promuove arte, cultura e corretti stili di vita, voluta dalla presidente Gioia Lolli in collaborazione con il Circolo Zoè.