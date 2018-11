L’Istituto Comprensivo della Val Nervia (personale e genitori degli alunni) in ricordo di Giuseppe De Leo ha acquistato due defibrillatori che porterà il nome del giovane prematuramente scomparso.

Grazie al contributo dato all’iniziativa, all’aiuto e alla generosità dei genitori di Camporosso Capoluogo, dei docenti e del personale ATA. l’Istituto Comprensivo della Val Nervia ha raggiunto la cifra di 2400 €.

“Una cifra enorme, inaspettata, che ci ha permesso di acquistare ben due defibrillatori con teca termoregolata da esterno” sottolineano dall’Istituto Comprensivo della Val Nervia.

Per scelta della famiglia i due macchinari verranno posizionati in Camporosso, uno all’esterno del centro polivalente Giovanni Falcone (Bigauda) proprio di fronte all’abitazione della famiglia, e l’altro al campo Zaccari.

Sabato 24 novembre alle 11.30 ci sarà una piccola cerimonia per l’installazione, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco e il parroco di Camporosso, i familiari di Giuseppe e le persone che avranno piacere di unirsi.