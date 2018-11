Anche quest’anno si è svolta la tradizionale fiaccolata di San Martino, organizzata dalla Scuola Materna Principe Lubomirsky di Ospedaletti. Ogni anno il personale della scuola con la gioiosa collaborazione delle famiglie dei bambini in occasione della festa di San Martino realizza una fiaccolata lungo le vie del paese. Le piazze vengono addobbate per brevi rappresentazioni teatrali che riprendono alcuni episodi della vita del Santo. Il tutto illuminato dalle luci delle lanterne realizzate a mano dai bambini della scuola e dalle loro maestre.

Si tratta di una festa semplice ma che ogni anno offre alle famiglie l’occasione di ritrovarsi insieme per animare la vita del paese e donare un tempo di divertimento e di stupore ai propri bambini. Un ringraziamento speciale ad alcuni ospedalettesi che sempre si prodigano per le iniziative della scuola Lubomirsky: Remo Carli e Gianni Comino per la realizzazione delle scenografie, Aldo Germinale e gli amici del Descu per la loro indispensabile collaborazione culinaria, Luigi Cavicchia per la stesura dei testi della rappresentazione, i volontari della Protezione Civile che sempre garantiscono sicurezza e ordine durante le manifestazioni.

Direttivo Scuola dell’Infanzia Principe Lubomirsky di Ospedaletti