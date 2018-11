L’Ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset, nella mattinata odierna, ha effettuato una visita presso il Palazzo del Governo, ove è stato ricevuto dal Viceprefetto vicario, Maurizio Gatto.

Nella circostanza l’Ambasciatore era accompagnato da una delegazione diplomatica e dal Console Onorario di Francia a Ventimiglia, Roger Brochiero.

All’incontro hanno partecipato anche il Questore di Imperia, Cesare Capocasa, il Direttore della 1^ Zona di Frontiera per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, Raffaele Cavallo, ed il Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Martino Santacroce.

Nel colloquio sono state affrontate le tematiche concernenti lo stato della cooperazione bilaterale di polizia a seguito dei recenti episodi verificatisi nelle zone di confine con la Francia. La visita si è, infatti, svolta nell’ambito di una serie di incontri che l’Ambasciatore ha tenuto con le autorità locali dopo il recente sconfinamento di un equipaggio della Gendarmeria francese a Claviere (TO).

Nell’occasione, l’Ambasciatore ha formulato vivo apprezzamento per l’eccellente cooperazione fra i due Paesi in questo ambito territoriale, nonché per la consolidata capacità di gestione congiunta delle problematiche italo-francesi grazie proficua sinergia in atto sia fra questa Prefettura di Imperia ed il Dipartimento delle Alpi Marittime, sia fra le omologhe Forze di Polizia.

Christian Masset, nei giorni scorsi, ha effettuato una serie di analoghi incontri anche a Torino e a Nizza e, in questa provincia, nella giornata di ieri, ha visitato il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia e id due ex valichi di frontiera di Ponte San Ludovico e di Ponte san Luigi.

Al termine dell’incontro, l’Ambasciatore è ripartito alla volta di Genova, per una serie di ulteriori appuntamenti.