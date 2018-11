Partirà lunedì 19 novembre, un nuovo servizio di bus elettrico che collegherà, nei giorni feriali, le due zone commerciali di Oneglia e Porto Maurizio con il Comune e il Palasalute, mentre nei giorni festivi assicurerà un collegamento tra i vari borghi distribuiti sulla costa.

“La linea – spiega l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Gianmarco Oneglio – fermerà davanti al Teatro Cavour, anche nell’ottica di una rivitalizzazione di Via Cascione. È in generale un passo in avanti sul fronte della mobilità, perché sarà più agevole recarsi in settimana da Oneglia al Palasalute e nei festivi spostarsi con una solo linea tra le zone più frequentate della città”.

Di seguito gli orari: a sinistra il feriale e a destra il festivo.