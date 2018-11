In treno da Nizza a Parigi in meno di 6 ore a soli 19 euro. “Ouigo” la nuova campagna delle ferrovie francesi scatta dal 9 dicembre, rappresenta l’attacco definitivo del Tgv all’aereo. Il treno low-cost comprende anche biglietti a 8 euro per i bambini fino a 11 anni. Sncf ha messo sui binari i Tgv Ouigo, composti da 10 carrozze e capaci di trasportare sino a 1268 passeggeri. A bordo si può salire con un “bagaglio a mano”, con un supplemento da 5 euro per una valigia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.