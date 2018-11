Ho letto l’accusa del Consigliere Ramoino. Scusatemi, io non sono un ingegnere, sono un commercialista, ma com’è possibile che, come dice lui, un fil di ferro sostenga da solo un semaforo da 30 e passa chili? È ovvio che è retto in piedi da qualcos’altro! Il Consigliere Ramoino ha esordito sui giornali dicendo che tale filo starebbe reggendo l’intero apparato, ma in realtà esso serve unicamente a tenere unita la plastica di copertura semaforica che è stata rotta da qualche automezzo. Abbiamo ovviamente già ordinato il pezzo di ricambio, e a breve sarà sostituito.

Sottolineo NESSUN PERICOLO PER LE PERSONE! Questi attacchi continui generano soltanto inutili e pericolosi stati di allarmismo, per un fine meramente politico.

Ora scusatemi, ce la stiamo mettendo tutta per lavorare per la nostra Città, abbiamo ricevuto moltissimi danni dal maltempo e stiamo quindi lavorando ancor di più. Lasciate che ci dedichiamo totalmente alla Città, invece che farci commentare fil di ferro che reggono semafori da trenta chili!

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera