L’Amministrazione di Bordighera informa i cittadini sui lavori di rifacimento marciapiedi tra via Ferrara e la rotatoria di via Pasteur.

In corso d’opera si è deciso di valutare se intervenire contestualmente anche sulla condotta fognaria principale, che ha posto alcuni problemi soprattutto in periodo estivo. Il cantiere quindi è stato momentaneamente sospeso per consentire gli approfondimenti e le valutazioni tecniche-operative del caso.

La ditta che sta svolgendo i lavori, cui è stata richiesta una relazione, ha dichiarato l’impossibilità di sostituire la condotta fognaria in concomitanza con il rifacimento del marciapiede. Questo a causa della presenza di numerose reti di sottoservizi al di sopra della tubatura (si tratta di rete pubblica, gas, media tensione, alta tensione, acque bianche e fibra ottica). Il quadro è reso ancora più difficoltoso dalla profondità cui è posta la tubatura stessa.

I lavori di rifacimento del marciapiede sono ripresi, con il rifacimento degli allacci, la prevista posa di autobloccanti e la realizzazione di piazzole dove saranno posizionate fioriere; in esse saranno alloggiate alcune piante. Sarà realizzato anche il relativo impianto di irrigazione.

Tutto ciò al fine di valorizzare una zona della Città in cui crediamo.

Marco Laganà​, assessore ai Lavori Pubblici