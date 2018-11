A Nizza nella parte vecchia della città, in rue Droite, stasera un bimbo di 3 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo, mentre stava giocando assieme a sua sorella, ed è precipitato ai piedi dell’immobile. Le forze dell’ordine hanno subito transennato la zona per far in modo che non venissero rallentati i soccorsi. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Lenval, come riporta “Nice Matin”.