Il progetto teatrale “De strigibus fenomeni di stregoneria in Val di Tabya” dell’Associazione La Luna e i suoi Raggi, in collaborazione con il Comune di Taggia, ha vinto il primo premio del concorso regionale “Il dialetto sale sul palco”. La premiazione è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 14 novembre 2018, nell’ambito dell’evento “Orientamenti 2018” presso la Sala Magistrale dei Magazzini del Cotone, al Porto di Genova. Alla cerimonia promossa dalla Regione Liguria hanno preso parte il Consigliere Comunale Manuel Fichera, l’Assessore Barbara Dumarte, Angelo Cirimele dell’Associazione La Luna e i suoi Raggi, accompagnato da Elena Mazzullo una delle giovani attrici protagoniste dello spettacolo teatrale presentato durante la scorsa estate, nella meravigliosa cornice del Castello di Taggia. Nel corso dell’anno il progetto è stato seguito dalla Dott.ssa Elena Bedino dell’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, dalla Presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura Laura Cane in collaborazione con il Consigliere Fichera, delegato alle Politiche giovanili. L’ambito riconoscimento si va ad aggiungere alla menzione speciale “Primo classificato per miglior capacità linguistica dialettale acquisita”. Taggia si è confrontata con altri 4 progetti proposti dai Comuni di Genova, Varazze, Cengio, Rapallo, La Spezia, Chiavari, Ronco Scrivia, Albenga, aggiudicandosi il primo premio, assegnato dalla commissione istituita dalla Regione. Preziosa la collaborazione dell’Associazione Culturale “Musical I Love You” e del Comitato Rione Orso e dei Rioni San Sebastiano, San Dalmazzo, Trinità Pozzo, Parasio.

Taggia, 15