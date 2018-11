È stata inaugurata oggi la nuova sede degli uffici regionali del turismo a Sanremo. Ospitati fino a poco tempo fa in una parte della storica sede di Villa Nobel, gli uffici occupano ora lo stabile di via Nuvoloni, già albergo e poi sede della vecchia Apt, la “vecchia” azienda di promozione turistica. “Abbiamo mantenuto il presidio in una delle capitali turistiche della nostra terra – ha detto l’assessore al turismo della Liguria Gianni Berrino – in una sede storica e prestigiosa, a due passi da luoghi molto conosciuti della città, come il Casinò e la chiesa russa. I locali che erano occupati dagli uffici a un piano di Villa Nobel manterranno comunque una destinazione al servizio del turismo: la società che si è aggiudicata il bando della Provincia terrà aperto il museo e userà la struttura storica come location per eventi turistici e culturali. La sede di via Nuvoloni invece è più adatta al lavoro che gli uffici regionali svolgono a livello locale, come la classificazione alberghiera e le rilevazioni statistiche”.

I locali destinati al lavoro degli otto dipendenti regionali hanno una superficie complessiva di circa 235 metri quadrati, oltre a un soppalco che servirà da archivio.