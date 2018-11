Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha pubblicato il modulo (http://www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it/upl/files/Modulo_pre-adesione_Arti_e_Sapori_2019.pdf) per la richiesta di ammissione alla 19a Edizione di “Arti & Sapori della Rovere”, che si svolgerà in contemporanea alla Fiera della Candelora venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 febbraio prossimi, e che verrà organizzata con la collaborazione del Centro Sociale Incontro.

Come ogni anno, “Arti & Sapori della Rovere” proporrà agroalimentare, artigianato, hobbisti, agricoltura, macchinari agricoli, vivaisti, zootecnica, allevatori, scuole, Istituti ed Associazioni no profit.

L’organizzazione si riserva la scelta degli espositori, in base a criteri di tipicità e particolarità della proposta. Una volta accettata la partecipazione, saranno fornite le indicazioni per il versamento del contributo richiesto. Insieme alla richiesta di ammissione non deve essere effettuato alcun versamento.