Non solo Italia-Francia alla Piscina Cascione di Imperia, il Settebello ha incontrato tanti giovanissimi della città coinvolgendoli in varie attività.

A partire da lunedì sera quando i settori giovanili della Rari Nantes Imperia, accompagnati da tanti genitori, hanno ascoltato le bellissime parole del CT Campagna e di Capitan Matteo Aicardi. Una vera lezione di sport e di vita: i due protagonisti azzurri hanno svelato molti segreti, dato consigli e regalato alcuni ricordi. Hanno raccontato l’avventuroso bronzo olimpico di Rio, Campagna si è rivolto agli allenatori mentre Aicardi ha ricordato con affetto i suoi anni ad Imperia.

Martedì mattina, gli azzurri hanno terminato il loro allenamento palleggiando e tirando insieme ai ragazzi di ISAH. Un momento di spensieratezza che ha regalato sorrisi a tutti. Anche se i due ‘team’ si conoscevano già, dato che molti dei ragazzi in vasca avevano già giocato insieme prima della Partita del Centenario a Genova.

Infine, mercoledì mattina il Settebello ha incontrato le classi IV° e V° dell’Istituto Nostra Signora della Misericordia. Per molti degli alunni è stato un primo emozionante approccio con la pallanuoto. Hanno rivolto tante domande al Mister ed ai ragazzi che hanno chiarito tutte le loro curiosità.

La Nazionale, insomma, non ha riempito soltanto la Cascione ma anche i cuori di tanti giovani imperiesi.