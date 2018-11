Due le formazioni giovanili dell’ABC Bordighera scese in campo nell’ultimo week-end , l’under 17 maschile impegnata in casa nella prima fase del campionato dipartimentale francese e l’under 15 maschile ad Imperia all’esordio nel campionato regionale ligure di categoria.

Entrambe le formazioni sono scese in campo a ranghi ridotti a causa delle numerose assenze per malattia e infortuni ma con i giovani atleti che hanno dato il massimo in campo animando un week-end all’insegna dello sport e del divertimento.

In particolare evidenza l’esordio positivo di molti under 13 che hanno dato manforte alla formazione under 15 impegnata sabato in due emozionanti incontri.

Per quanto attiene alla cronaca l’under 17 maschile ha giocato lo scorso sabato10 novembre al PalaBiancheri di via Diaz disputando la sua prima partita casalinga contro la Riviera Handball Imperia, nel recupero della gara della 1^ giornata della 1^ fase -poule A del campionato dipartimentale francese delle Alpi Maritime.

Partita caratterizzata dalla grande sportività degli imperiesi che hanno anch’essi disputato tutto l’incontro con un giocatore in meno come i bordigotti che si sono dovuti presentare in campo a ranghi ridotti a causa, come detto, delle numerose assenze.

In campo però si è vista una partita vera, ben giocata da entrambe le formazioni, corretta e divertente, degna di un derby tra due formazioni italiane nel campionato francese e che ha visto, per due terzi di gara, la disputa di un incontro all’insegna dell’ equilibrio con una leggera supremazia, nel primo tempo, dei bordigotti che, nel finale, hanno ceduto agli imperiesi che hanno così meritatamente vinto il match con il punteggio di 31 a 24 .

Per il coach Maria Grazia Germano comunque grande soddisfazione per il comportamento tenuto in campo dai propri ragazzi e per quanto hanno dato in campo dando vita un bell’incontro.

Domenica 11 novembre al Palasport di S Lazzaro di Imperia invece c’è stato l’esordio della formazione under 15 maschile nel 1° concentramento del campionato regionale ligure di categoria.

La formazione biancorossa è scesa in campo, nei due match disputati , con una formazione composta in stragrande maggioranza da atleti under 13 che hanno, in modo eccellente, sopperito all’assenza degli atleti in età.

I giovanissimi bordigotti, molti all’esordio in partite ufficiali, sono scesi in campo con la giusta grinta e determinazione tale da suscitato interesse e simpatia per il numeroso pubblico presente.

I bordigotti hanno dapprima incontrato la formazione della Riviera Handball di Imperia che, dopo un match avvincente e ben giocato da entrambe le formazioni, è stato vinto dai biancorossi con il punteggio di 22 a 12 grazie ad un miglior secondo tempo.

La seconda partita, contro la formazione della San Camillo Imperia composta da atleti in età, nulla da fare per i giovanissimi atleti bordigotti che comunque hanno cercato di contrastare al meglio i forti avversari che hanno chiuso senza problemi a proprio favore la gara con il punteggio di 24 a 6.

Da segnalare che la gara dell’under 17 maschile che doveva disputarsi il prossimo sabato a Mougins Mouens Sartoux è stata rinviata a causa dello sciopero generale che paralizzerà la Francia.

Questi i tabellini delle gare disputate nello scorso week-end del 10/11 novembre:

Sabato 10 Novembre 2018

Recupero della 1^ giornata 1^ fase – poule A- campionato under 17 maschile dipartimentale Alpi Marittime, gara giocata a Bordighera al palaBiancheri di via Diaz

ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia ( 1 tempo 13-12 ) 24 – 31

Formazione scesa in campo:

Barbuscia Oliver J. (5 reti) , Loqmane Samir (10 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty,(4 reti), Pillon Andrea ( 2 reti) , Zunino Alessio (2 reti)

Coach. Maria Grazia Germano

Domenica 11 Novembre 2018

1^ concentramento campionato regionale ligure under 15 maschile, svoltosi a Imperia al palasport Città di Imperia di via S Lazzaro

– ore 11,00 ABC Bordighera H – Handball Riviera Imperia ( 1 tempo 9 -6) 22 – 12

Formazione scesa in campo

Loqmane Samir (20 reti), Mirto Tommaso (1 rete), Pecoraro Timothy (4 reti), Piva Andrea, Anfosso Simone, Anfosso Tommaso, Galant Daniel, Filippi Simone.

Coach: Maria Grazia Germano

– ore 16,30 ABC Bordighera H – S Camillo Imperia (1 tempo 1 – 15) 6 – 24

Formazione scesa in campo

Loqmane Samir (3 reti), Mirto Tommaso, Pecoraro Timothy (3 reti), Piva Andrea, Anfosso Simone, Anfosso Tommaso, Galant Daniel, Filippi Simone.

Coach: Maria Grazia Germano