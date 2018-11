“Vorrei dare il mio benvenuto al nuovo direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi e ringraziare Massimo Righi per il lavoro svolto alla direzione dello storico quotidiano genovese”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Auguriamo a Ubaldeschi buon lavoro in un momento così delicato per Genova e la Liguria. Lavoro che siamo certi svolgerà con la serietà che da sempre lo contraddistingue. E ringraziamo Massimo Righi per la sua professionalità, l’attenzione e la passione dimostrata in questi anni alla guida del Secolo XIX. A dimostrazione della sua sensibilità e del suo attaccamento a questo territorio ci tengo a ricordare, tra le tante collaborazioni che abbiamo avuto come Regione Liguria, l’iniziativa “StraGenova nel cuore”, voluta fortemente dal direttore Righi, per aiutare i quartieri colpiti dalla tragedia di ponte Morandi. A Righi va il mio in bocca al lupo per il suo futuro lavorativo e la mia vicinanza personale”.