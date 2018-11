Grazie alla collaborazione intrapresa tra le aziende produttrici della Lavanda della Riviera dei Fiori e l’azienda San Pietro Lab di Diano San Pietro, fino al 16 novembre i prodotti formulati con la Lavanda della Riviera dei Fiori saranno presentati al Cosmoprof Asia, manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica nella regione Asia-Pacific.

Il Cosmoprof Asia si tiene ad Hong Kong presso la Convention & Exhibition Center ospita aziende e professionisti per i brand di prodotto finito nel settore profumeria e cosmesi, estetica e spa, hair, nail e accessori, cosmesi green. I dati dell’ultima edizione parlano di 2.877 espositori, provenienti da 54 paesi, della presenza di 25 padiglioni internazionali e di 83.793 operatori professionali, dei quali oltre 60.000 provenienti da paesi non asiatici. La manifestazione conta di una superficie espositiva di 108.600 mq. Dati, questi, che denotano come Cosmoprof Asia sia il palcoscenico ideale per aziende, distributori, buyer, retailer e brand multinazionali per scoprire le novità e le tendenze del mercato beauty non solo nella regione Asia-Pacifico, che rappresenta il primo mercato cosmetico al mondo, ma nell’intero continente asiatico.

“L’importanza di fare rete lo si nota da questi risultati – dice il coordinatore del progetto Cesare Bollani – il progetto Lavanda grazie alla collaborazione con la San PietroLab ed i suoi partner ha permesso di presentare dei prodotti formulati con la nostra Lavanda al Cosmoprof Asia di Honk Kong una delle più grandi vetrine della cosmetica mondiale”.

I Comuni che definiscono il Territorio presenti nelle province di Cuneo, Savona ed Imperia: Alto, Caprauna, Ormea, Albenga, Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Garlenda, Nasino, Onzo, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga, Airole, Armo, Borgomaro, Castel Vittorio, Cesio, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna , Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Vasia.

“Lavanda della Riviera dei Fiori”, non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere con un lavoro di rete tra operatori dei diversi settori (agricolo, commerciale,ricettivo ed anche culturale) un Territorio che con le sue bellezze e le sue potenzialità ha ancora tanto da realizzare.