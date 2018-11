Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Imperia l’Associazione culturale “Michele De Tommaso” organizza l’ottava edizione della rassegna “Essere nel tempo” (Tempo e temporalità tra ricerca scientifica e mutamento sociale) che si svolgerà tra il novembre 2018 ed il maggio 2019. Il primo incontro del ciclo in ordine di tempo si terrà venerdì 16 novembre a partire dalle 16.30 nella Biblioteca Civica. Claudio Badano terrà una conferenza sul tema “Per sempre? Sul rapporto tra tempo cronologico ed atemporalità aionica”.

