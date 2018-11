Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Oggi, poco dopo le 12, nelle vicinanze del casello di Imperia Ovest dell’Autostrada dei Fiori, nella carreggiata in direzione di Ventimiglia, due persone sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro tra un furgone e un camion avvenuto. Il furgone avrebbe tamponato il tir ed ora la Polizia Stradale sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

