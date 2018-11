Domenica 18 novembre torna la Fiera di San Leonardo, quest’anno nella nuova location di Lungomare A. Vespucci. Per l’occasione gli ambulanti avranno stand di 40 mq ciascuno, con la possibilità dunque di portare tutto il loro nuovo campionario autunno-inverno.

Ad arricchire l’offerta della giornata la presenza dei giochi gonfiabili per bambini, gli stand di cioccolato e tutta una serie di ‘giochi antichi’ da provare.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione”, sottolinea l’assessore Gianmarco Oneglio. “Crediamo che la nuova location consentirà di rinnovare la fiera nella sua organizzazione e di potenziarne l’offerta. Inoltre, le tante attività a corollario del mercato renderanno l’evento interessante per tutta le fasce d’età”.