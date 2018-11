Sono da poco usciti i dati statistici della Fondazione Agnelli, riportati dal sito www.eduscopio.it, dove vengono messi a confronto le varie scuole del territorio nazionale.

Come sottolinea Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, «Eduscopio è utile perché consente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa allo studente nell’area dove risiede sulla base di come queste preparano per università o mondo del lavoro».

Per quanto riguarda gli istituti tecnici della provincia di Imperia, la miglior scuola superiore a indirizzo tecnico-settore economico risulta essere il “Colombo” di Sanremo, con un indice FGA (l’indice FGA è un indicatore sintetico che tiene conto di vari parametri di performance degli studenti che si immatricolano all’Università) pari a 53.74.

Emerge inoltre che l’Istituto “Colombo” ha avuto una media di 54 diplomati “tecnici” annui e di questi circa la metà ha proseguito l’Università. La grande maggioranza di queste matricole riesce agevolmente a superare lo “scoglio” del primo anno con buoni risultati.

Al secondo posto si piazza invece il “Ruffini” di Imperia.

L’Istituto “Colombo” ha una lunga tradizione nella città di Sanremo. Esiste infatti da circa un secolo e ha formato migliaia di diplomati che hanno assunto ruoli di rilievo nel tessuto sociale: scrittori, politici, imprenditori, funzionari e professionisti, insegnanti.

Così il vicepreside dell’Istituto, prof. Giuseppe Barletta: “Siamo orgogliosi di questa conferma basata su dati oggettivi elaborati dalla Fondazione Agnelli. Il livello qualitativo dell’offerta formativa della nostra scuola risulta decisamente alto. Cercheremo comunque di migliorare ulteriormente, proponendo ai nostri alunni un insegnamento al passo con i tempi, conservando in ogni caso l’ottimo rapporto docenti/studenti che da sempre caratterizza la nostra scuola.”