Iniziative e servizi per le imprese italiane che lavorano in Francia e studio di progetti europei. Sono stati questi i temi centrali di un incontro avvenuto nei giorni scorsi a Sanremo tra il direttore della Confartigianato Barbara Biale ed il membro di giunta Paolo Gori, con il segretario generale della Chambres de Métiers et de l’Artisanat delle Alpi Marittime René Labesse.

Durante la riunione, svolta presso gli uffici dell’associazione degli Artigiani in Corso Nazario Sauro 36, sono state infatti analizzate le varie possibilità di collaborazione tra le due realtà, a beneficio di tutte le imprese che quotidianamente varcano il confine per andare a lavorare in Francia. Questo è infatti uno degli obiettivi portati avanti dalla Confartigianato, che da tempo ha dedicato uno sportello speciale presso i propri uffici di Ventimiglia.

Un’analisi importante è stata anche quella effettuata in merito a progetti europei che potranno essere oggetto di ulteriori collaborazioni future tra la Confartigianato di Imperia e la Chambres de Métiers et de l’Artisanat delle Alpi Marittime.

Al termine dell’incontro, agli ospiti francesi sono stati fatti visitare alcuni degli angoli più caratteristici di Sanremo, in particolare il centro cittadino, la zona del Porto, i vicoli della pigna e il Forte di Santa Tecla.