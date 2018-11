Il Comitato di San Giovanni diventa custode di una speciale mostra dedicata al Centenario della nascita di Imperia. Lunedì 19 novembre alle ore 16 presso lo spazio ex S.A.L.S.O. in via Scarincio verrà infatti inaugurata: “Aspettando il Centenario la Città si fa in mostra…”.

Dal 19 al 26 novembre, in collaborazione con il Comune di Imperia, il Comitato curerà l’evento, che vuole ricordare un momento storico unico per la Città, che ha da poco celebrato il suo 95esimo anniversario.

Nella mostra saranno esposti documenti storici e oggetti a testimonianza di momenti di vita quotidiana che attraversano i quasi 100 anni della nostra Città.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 19 al 26 novembre in orario 16.00-19.00 mentre dal 20 al 23 novembre su appuntamento si riceveranno gli Istituti Scolastici e le Associazioni. Per informazioni telefonare al numero 370 10 25 069.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it