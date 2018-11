Un 26enne italiano, attualmente disoccupato dopo aver trascorso una serata ad Antibes si è messo a guidare l’auto in palese stato di ebbrezza (con un tasso di 0,91 mg per litro, mentre il limite è di 0.25 mg/l). Una volta giunto nel Principato di Monaco è poi fuggito dopo un controllo della Polizia. Lo scorso 20 maggio intorno alle 21 all’uscita del tunnel Albert-II, ha attirato l’attenzione dei poliziotti dato che guidava in modo pericoloso, a brevissima distanza dall’auto che lo precedeva, rischiando di tamponarla.

“Abbiamo cercato di fermarlo, ma non c’è stato verso. Ha continuato a guidare nonostante fosse molto vicino al coma etilico” raccontano i poliziotti. “Non mi sono reso conto che i gendarmi volevano fermarmi, non pensavo che i loro gesti fossero collegati al mio modo di guidare la macchina” si è giustificato il 26enne in tribunale, come riporta “Nice Matin”.