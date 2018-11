Arte, colori e cibo. Quali interazioni fra loro? Se ne parlerà giovedì sera nel corso di un incontro con aperitivo e una successiva cena a buffet all’Hotel Des Anglais di Sanremo. L’ingresso è libero – e gratuito – a tutti ma è gradita la prenotazione al numero 3711165665. Titolo della serata ‘Cibo per l’anima. A tavola con i colori del benessere’. Alle 19, nel Salone da pranzo del prestigioso albergo, ci sarà l’aperitivo allietato dalle note e dalle canzoni di Davide Ferrari. Quindi cena e contemporanea conferenza del dottor Vasco Merciadri e Samya Di Donato sul rapporto fra i colori e il cibo. Due professionisti già ospiti a Sanremo e che hanno catalizzato grande interesse e attenzioni. L’iniziativa è dell’associazione I Colori della Gioia presieduta da Gioia Lolli ed è possibile grazie alla disponibilità della direzione dell’hotel con a capo Paolo Madonia. ‘I due relatori – anticipa la stessa Lolli – interverranno nel corso del buffet che sarà molto colorata. Così potranno anche fare riferimento ai cibi in tavola e ai loro colori. E, insieme, rispondere alle domande dei commensali’.

E’ in programma una conferenza del dottor Vasco Merciadri e Samya Di Donato sul rapporto fra i colori e il cibo. Due professionisti già ospiti a Sanremo e che hanno catalizzato grande interesse e attenzioni