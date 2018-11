Sabato a Sanremo i partiti del “Progetto Toti”, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia ufficializzeranno il sostegno alla candidatura a sindaco di Sergio Tommasini. Alla Federazione Operaia i tre commissari cittadini Gianni Rolando, Marco Medlin e Michele Gandolfi confermeranno il patto assieme ad uno dei fondatori del “Gruppo dei 100”, Alessandro Mager, garante della lista civica che sostiene Tommasini. Qualcuno starebbe lavorando per un’altra lista di appoggio a Tommasini, la quinta della coalizione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta