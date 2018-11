Venerdì 16 Novembre alle 17 al Bar Bistrò “Velvet” Bordighera (vicino al cinema Zeni) presentazione del libro di Roberto Negro “La solitudine di Adamo” (Fratelli Frilli Editore). Sarà presente l’autore – evento a cura della libreria AmicoLibro – Bordighera. Ingresso libero.Dal risvolto di copertina:…In una Ventimihlia soffocata dall’afa di agosto, in cui anche la criminalità sembra avers sospeso ogni attività, il commissario Scichilone indaga su diversi soggetti sospettati di crimini contro le donne…

Roberto Negro, astigiano di nascita, vive a Perinaldo. Ha trascorso trent’anni in Polizia e cinque al Casino’ di Sanremo come Responsabile della Sicurezza.”La solitudine di Adamo” è la decima indagine del commissario Scichilone.

Allieterà il pomeriggio il duo “Prossemica” composto da Marco Terrone (voce) e Luca Terzani (chitarra acustica).