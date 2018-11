Stanotte poco dopo le 3 a Badalucco una casa, in cui vivevano 5 persone, è stata gravemente danneggiata da un vasto incendio. Le fiamme, forse causate da problemi di una stufa e pellet, in breve tempo si sono propagate al resto della casa. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma la casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco di Sanremo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta