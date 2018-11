Stamani alle 11.36, a tre mesi esatti dal disastro gli sfollati hanno ricordato la tragedia del crollo di ponte Morandi. 43 rintocchi di campana tibetana e 43 rose bianche lasciate sotto il ponte a ricordare le 43 vittime.

La cerimonia si è svolta vicino alla pila 10 del viadotto, in via Fillak a Certosa. Gli sfollati si sono poi spostati verso il pilone 9 crollato per deporre un mazzo di 43 rose. “Siamo qui per non dimenticare, con quasi tutti gli sfollati e le associazioni tuttora presenti ogni giorno” ha detto Ennio Guerci, uno dei portavoce del Comitato degli sfollati.