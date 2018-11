Prima mattinata di controlli della Polizia Locale a Ventimiglia dove è entrata in vigore l’ordinanza di divieto di accensione delle slot machines nei bar cittadini dalle 7 alle 19 di sera. Il Comandante della Polizia Locale Giorgio Marenco ci ha informato che al momento nonostante i controlli a tappeto non ci sono infrazioni rilevate.

