Nell’ambito del mese della prevenzione, come ogni anno, anche il Comune di Ventimiglia si dedica alla sensibilizzazione sul tema del cancro al seno, tumore che più di ogni altro colpisce le donne. Lunedì 19 novembre dalle 16.30 presso la Croce Verde di Ventimiglia si potranno effettuare delle visite mediche di controllo su prenotazione al numero 0184/570030, organizzate dalla LILT Sanremo con la presenza del Professore Battaglia.

