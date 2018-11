Il primo shop di cannabis light.

A Ventimiglia in via Cavour 25 sta per aprire Marylabel, negozio interamente dedicato alla vendita di prodotti ricavati dalla canapa light, ossia derivanti da piante di canapa che sprigionano un ridotto quantitativo di Thc, ai sensi della legge 242/2016.

Marylabel, azienda giovane e ambiziosa, propone un offerta di qualità elevata che tratta prodotti biologici, genuini e certificati che possono essere utilizzati in ambito alimentare, cosmetico e in particolare nella ricerca del benessere personale.

Tisane, olii, infusi e unguenti dal forte potere rilassante oltre ad alimenti e bevande a base di canapa, sono solo alcuni dei prodotti che si possono trovare presso lo shop.

Una selezionata composizione di infiorescenze aromatiche e decorative poi renderanno particolarmente interessante e piacevole il viaggio alla scoperta della canapa, pianta dalle innumerevoli qualità benefiche.

L’inaugurazione è prevista per il giorno 15 novembre alle ore 18.00