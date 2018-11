35 ° Campionato Invernale West Liguria

2a tappa “AUTUNNO IN REGATA”

17/18 Novembre 2018; 1/2 e 15/16 Dicembre 2018

Ultimi giorni prima dell’avvio della seconda tappa del 34° Campionato Invernale West Liguria, l’ “Autunno in Regata”, che inizia nel week end del 17/18 Novembre 2018.

La seconda tappa proseguirà con altri due appuntamenti, il 1/2 ed il 15/16 Dicembre: quest’ultimo, come ormai da consuetudine, è abbinato alla raccolta fondi a favore di Telethon, la maratona televisiva a favore della ricerca sulle malattie genetiche. Domenica 16 Dicembre, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ “ Autunno”.

Dopo il completamento dell’ “ Autunno in Regata” i partecipanti avranno circa un mese per riposarsi per poi tornare in mare con la terza tappa del West Liguria, l’ “ Inverno in Regata” ma anche per affilare le armi in vista degli altri due appuntamenti del Campionato Invernale, ossia il “ Festival della Vela”, e l’ultima tappa, il Trofeo Gianni Cozzi, per il secondo anno entrato a far parte del West Liguria, in collaborazione con lo Yacht Club Aregai. La premiazione finale del Campionato Invernale avrà luogo a Marina degli Aregai.