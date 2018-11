Sul sito istituzionale del Comune di Sanremo ( www.comunedisanremo.it ) è stato pubblicato il link della Regione Liguria dove è possibile scaricare la documentazione e la modulistica relative alla segnalazione di danni occorsi nell’evento di carattere calamitoso che ha colpito il nostro territorio a fine ottobre. Con nota di protocollo 45455/2018, infatti, il settore Protezione Civile della Regione Liguria ha comunicato le modalità e i tempi per la presentazione delle segnalazioni dei suddetti danni.

