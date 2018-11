Grande partecipazione ieri sera all’incontro, organizzato a Sanremo dalla Confartigianato e dall’AFI.IM, dedicato alla fatturazione elettronica. L’iniziativa, rivolta agli impiantisti, si è svolto presso il salone delle Opere Parrocchiali della Chiesa N.S. della Mercede in corso Cavallotti.

Il relatore Emanuel Giardina, Responsabile dei Servizi della Confartigianato, ha infatti illustrato nel dettaglio la normativa, in vista delle prossime scadenze legate alle ormai imminenti novità relative alla fatturazione elettronica.

Visto il successo di pubblico riscontrato, con artigiani provenienti da tutta la provincia di Imperia, saranno in futuro proposte nuove iniziative.