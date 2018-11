“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: creare in poche edizioni un evento portante dell’offerta musicale del Casinò e anche della Città”. Giancarlo Prestinoni, Direttore generale di Casinò SpA, è entusiasta a pochi giorni dall’inizio del Festival Chitarristisco che si svolgerà a Sanremo dal 18 al 24 novembre prossimi, ideato e organizzato dal M° Diego Campagna: “Ormai stiamo “scaldando i motori”. Quest’anno avremo veramente il Gotha mondiale, a cominciare dal ritorno di Eliot Fisk. Un evento importantissimo sul quale Casinò SpA e Comune non hanno avuto difficoltà a trovare la giusta collaborazione”.

Gli ha fatto eco Marco Sarlo, Assessore alla Promozione del turismo del Comune di Sanremo: “Ci saranno artisti straordinari. Il M° Diego Campagna, con i suo concerti in tutto il mondo, è diventato un Ambasciatore della nostra Città. Sta facendo un grandissimo lavoro. Sottolineo che tutte le manifestazioni sono importanti, ma quelle che durano più notti lo sono ancor di più, per il sostegno diretto al comparto turistico. Voglio ringraziare l’Orchestra Sinfonica per la splendida collaborazione alla realizzazione di questo evento”.

Questo il programma del “Sanremo international guitar Festival & Competition”, Premio Casinò di Sanremo.

Domenica 18 novembre, ore 17:00

Eliot Fisk (USA)

Lunedì 19 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Prove eliminatorie del IV Concorso chitarristico internazionale “Città di Sanremo”, “Premio Casinò di Sanremo”

Lunedì 19 novembre, ore 18:00, Sala Biribissi, Casinò di Sanremo

Presentazione della raccolta: “14 composizioni caratteristiche per Chitarra”

del compositore sanremese Nicodemo Bruzzone (1922-1998), edizioni Armelin, Padova.

Con la partecipazione del curatore Omar Fassa e del promotore dell’edizione Freddy Colt.

Martedì 20 novembre, ore 21:00

Zoran Dukic (Croazia)

Ding Wuhong (Cina)

Cerimonia di premiazione ed esibizione dei primi premi della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categorie Giovani”.

Mercoledì 21 novembre, ore 21:00

Tali Roth (USA)

Quartetto “Carlo Ghersi” (Italia): Sergio Basilico, Fabrizio Vinciguerra, Enzo Monaco, Alberto Tiscia.

Dimitrios Giannakis (Sudafrica)

Giovedì 22 novembre, ore 17:00

Cecilio Perera (Messico)

Martín Madrigal (Messico)

Katarzyna Smolarek (Polonia)

Orchestra Sinfonica di Sanremo, Direttore Giancarlo De Lorenzo

Al termine del concerto, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categoria Open”.

Venerdì 23 novembre, ore 21:00

Paco Seco (Spagna) Flamenco

Xuo Tuo (Cina)

Xuanxuan Sun (Cina)

Sabato 24 novembre, ore 21:00

“SoloDuo” > Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia)

Orchestra di Chitarre del Ponente Ligure Quartetto “Guitar & Friends”

Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione del concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo del 22 novembre, con ingresso a 15 euro. La bigliettazione sarà curata e gestita dall’Orchestra.

Il Festival prevede concerti, un concorso internazionale, masterclasses, mostre: “Sanremo è diventato un punto di riferimento mondiale nella chitarra classica – ha commentato Campagna -. Lo dimostra il cartellone degli artisti partecipanti, ma ancor più l’incredibile quantità di richieste che riceviamo, da parte di artisti di tutto il mondo. Quest’anno arriveranno persone da tutto il mondo, almeno 70-80 dalla Cina – e ci auguriamo di far scoprire la chitarra classica al più vasto numero possibile di persone. La tradizione chitarristica di Sanremo è motlo antica, io stesso ho iniziato a studiare proprio a Sanremo con il Maestro Carlo Ghersi, al quale è dedicato un Quartetto (Sergio Basilico, Fabrizio Vinciguerra, Enzo Monaco, Alberto Tiscia) che si esibirà durante il Festival. Il Festival vuole essere anche un palcoscenico per giovani locali a cui vogliamo dare la possibilità di esibirsi in un contesto estremamente prestigioso”.