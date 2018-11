CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

4^ Giornata 10 novembre

Maurina Strescino Imperia–Albenga 1-3 (17/25-14/25-25/21-18/25)

Nonostante la sconfitta, ancora un piccolo, ma significativo miglioramento da parte delle bianco-azzurre.

Dopo due set, dove la tensione da “derby” ha condizionato il rendimento delle “maurine”, il terzo set arride alla giovane formazione imperiese.

Sulle ali dell’entusiasmo per il successo parziale, Giordano e compagne giocano punto a punto fino a metà della quarta frazione, per poi lasciare l’intera posta alle ospiti.

Sabato 17 novembre per la 5a giornata, la trasferta più lunga del campionato a Sarzana alle 18, dove le imperiesi saranno ospiti del Lunetia Volley.

CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 Girone B

Tre partite e altrettante vittorie per la Maurina CLAS:

El Billi NLP – Maurina Clas 2–3 (21/25-21/25-25/14-31/29-6/15)

Maurina Clas – Arredamenti Anfossi Diano M. 3–1 (25/14-22/25-25/12-25/14)

NSC Stabilia Immobiliare – Maurina Clas 0-3 (15/25-7/25-18/25)

CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 16 Girone C

Inizio positivo anche in questo campionato per le bianco azzurre:

Bordivolley Carrozzeria Rallye – Maurina Volley 0–3 (14/25-9/25-16/25)