Stasera a Ventimiglia avrà luogo il tradizionale “Mugugno”, incontro annuale organizzato dalla Compagnia d’i Ventemigliusi – e aperto alla cittadinanza – in cui il Sindaco si pone all’ascolto appunto dei “mugugni” della città, in un consueto bilancio di fine anno.

“Ogni anno questo appuntamento è un’occasione di crescita. Le critiche costruttive, poste con ragionevolezza e con disposizione all’ascolto dei processi necessari alla risoluzione delle criticità, sono strumento utilissimo per migliorare insieme la nostra città” ha dichiarato il Sindaco, che a partire dalle 18 come da invito della Compagnia d’i Ventemigliusi sarà al Ristorante Colombo.