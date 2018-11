Nel 2019 in provincia di Imperia sarà creato un centro educativo dedicato agli uomini autori di violenza sulle donne. Il Centro antiviolenza provinciale intende creare percorsi di recupero per gli autori delle violenze. Sono 86 le donne che si sono rivolte al centro sanremese nel 2017: 56 sono state prese in carico dalle strutture con un percorso di aiuto. Ieri la Cna ha donato al centro antiviolenza 2500 euro, raccolti durante un evento benefico a Villa Silva, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.