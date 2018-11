In provincia di Imperia sono 7300 le famiglie interessate dal Reddito di cittadinanza che partirà dal marzo 2019. Al 1° gennaio 2018 le famiglie in provincia erano 104.294, con una media di 2,03 componenti per nucleo. Chi potrà usufruire di queste risorse rappresenta il 7% del totale. Per ottenere il reddito di cittadinanza occorre avere 18 anni, essere disoccupati o inoccupati ed avere un reddito Isee pari o inferiore ai 9360 euro annui, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.