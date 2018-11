La Giunta Comunale di Imperia ha approvato nei giorni scorsi l’iscrizione nel registro comunale De.Co. del piatto tipico della Piscialandrea, che domenica scorsa è stato presentato, nel corso della manifestazione Olioliva, dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria aderenti, con offerta ai visitatori di un assaggio del piatto e con l’illustrazione delle modalità di preparazione. “Si tratta di un importante riconoscimento che abbiamo voluto dare a un prodotto che ha un forte legame con il territorio e con la sua comunità” spiega l’assessore Gianmarco Oneglio. “Valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche significa anche lavorare sul fronte della promozione turistica. I visitatori ricercano infatti sempre di più storie, tradizioni e sapori del territorio. Crediamo che Imperia abbia tutte le carte in regola per giocarsi al meglio questa partita”.

