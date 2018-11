Sabato 10 corrente mese si è svolto presso il centro Fidas (Federazione Italiana Donatori Sangue), nonché polo di reclutamento IBMDR, oltre al Centro Trasfusionale Ospedaliero, di Imperia, una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo.

Tantissime sono state le persone che si sono presentate per iscriversi e dare il loro contributo per il piccolo Alessandro Maria e, a quanti sono in attesa di poter trovare un midollo compatibile e superare cosi la difficoltà della malattia sofferta.

I volontari Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) e, il personale Fidas con medico ed infermieri, nel corso della mattinata si sono ampiamente prodigati ad illustrare e, successivamente prelevare ai presenti un piccolo quantitativo di sangue, necessario per iscriversi alla banca dati del registro IBMDR, così che il loro codice genetico possa essere comparato con chi è in attesa per il trapianto. Giova ricordare che tra consanguinei ovvero fratelli e/o sorelle, la percentuale è di 1 su 4 se no la percentuale di compatibilità e di 1 su 100.000.

Il lavoro svolto dai volontari Admo e Fidas, a fine mattinata, è stata ampiamente ripagato perché, nonostante il maltempo si sono iscritti in quattro ore, 25 nuovi donatori di midollo osseo.

Un grazie sincero di cuore, da parte di Admo e Fidas, va a tutti coloro che, animati da alto senso civico hanno dato il loro generoso contributo verso il prossimo.

Un ringraziamento particolare va al personale medico ed infermieristico, del servizio trasfusionale dell’ospedale d’Imperia per la professionalità e disponibilità e, a chi, sensibile alle tematiche sulla cultura della donazione diffonde notizie che vengono trasmesse via social, quotidiani e tg locali.

Per chi volesse avere informazioni può contattare l’Admo con sede in Via Sant’Agata n.57 presso l’Ospedale palazzina “A” 3 piano ex pediatria ai seguenti numeri di Telefono 0183537270 / 0183652588 / 0183880354 – Fax.0183537252 o scrivere all’e-mail admoim@libero.it o la Fidas di Imperia, Telefono 0183296395 o scrivendo a fidas.cr.imperia@gmail.com.

Si fa inoltre presente, per chi volesse iscriversi come donatore di midollo osseo oltre a Imperia, che può recarsi anche presso il centro Fidas di Sanremo o Ventimiglia.

Per sottoporsi al prelievo, occorre avere un’età compresa tra 18 e 35 anni, un peso superiore ai 50 kg., ed essere in buona salute, non è necessario essere a digiuno.

Condividi anche tu un nobile gesto di grande utilità sociale.