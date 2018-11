Ancora un omaggio al Festival di Cannes questa settimana con Euforia di Valeria Golino. Presentato nella sezione “Un certain regard”, il film esprime uno sguardo compassionevole sui personaggi che divengono Persone di cui si conoscono e si amano le debolezze e le contraddizioni.

Per i giovanissimi il classicissimo Zanna Bianca, del lussemburghese Alexandre Espigares, ripropone in modo limpido e affascinante l’avventura del giovane cane lupo, con grande consistenza educativa.

Euforia di Valeria Golino

giovedì 15 novembre ore 21:00

venerdì 16 novembre ore 21:00

“Si tratta di quella bella e pericolosa sensazione sperimentata dai subacquei nelle grandi profondità: un sentimento di assoluta felicità e di libertà totale”

Zanna Bianca di Alexandre Espigares

sabato 17 novembre ore 17:30

sabato 17 novembre ore 21:00

domenica 18 novembre ore 17:30

Zanna Bianca si potrebbe definire il romanzo di formazione di un lupo.