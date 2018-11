Nella serata di giovedì 8 Novembre presso il ristorante “Il Giunchetto” di Bordighera si è svolta l’assemblea dei soci del Lions Club Bordighera Otto Luoghi che ha approvato il bilancio sociale per l’anno 2017-18 e il previsionale per il 2018-19. Momento significativo della serata il premio al Segretario del club uscente Dott. Gianluca Di Rocco che ha ricevuto un riconoscimento dalla Lions International per il suo operato nel passato anno sociale. Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi sarà presente assieme al Lions club Bordighera Caponero Host il 18 Novembreprossimo davanti a Palazzo del Parco nella città delle palme per la Giornata mondiale contro il diabete un service organizzato dal distretto Lions.

Marco Risi