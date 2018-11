Nel corso di una importante conferenza stampa nella sede del Comune di Ventimiglia, oggi, lunedì 12 novembre, il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano ha illustrato, in sintesi, l’Ordinanza emessa per la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro negli esercizi ove è consentito (bar, tabacchi e supermercati) considerato il diffondersi del fenomeno della ludopatia con gli effetti rilevati dalla Azienda Sanitaria Locale e i fenomeni antisociali all’ordine del giorno frodi,furto e non solo, in collaborazione con gli Uffici competenti e del Comando Vigili (presenti alla Conferenza i dottori Grassano e Allavena ed il Comandante Marenco con il suo Vice), si è stabilito la riduzione degli orari di gioco alle slot machines: dalle ore 19 alle ore 24 (festivi compresi) e da mezzanotte alle ore 7.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre un apposito cartello, ben visibile al pubblico, avvertendo il rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, evidenziando anche l’orario di apertura e di funzionamento degli apparecchi.

Le violazioni all’ Ordinanza comportano pesanti sanzioni da parte della Polizia Locale Autorità di Vigilanza.

E. Raneri