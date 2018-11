In vista delle prossime scadenze legate alle ormai imminenti novità relative alla fatturazione elettronica, la Confartigianato di Imperia e l’AFI.IM hanno organizzato un incontro in cui illustrare nel dettaglio la normativa. L’appuntamento sarà interamente dedicato alla categoria degli impiantisti.

L’incontro si terrà oggi dalle ore 18 alle 21, presso il salone delle Opere Parrocchiali della Chiesa N.S. della Mercede in corso Cavallotti 212 a Sanremo. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita per gli associati Confartigianato e Afi.Im, i non associati dovranno versare un contributo per la serata. Relatore sarà il Responsabile dei Servizi della Confartigianato Emanuel Giardina. Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco. Per chi lo desiderasse sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail a: uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.