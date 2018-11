Buongiorno, desideravamo segnalare di fare massima attenzione, soprattutto nei giorni con asfalto viscido, alla curva in uscita da Sanremo in direzione Ospedaletti appena dopo l’Hotel Bobby lungo l’Aurelia in Corso Marconi. Dall’autunno 2017 vi sono infatti stati, tutti in giorni di pioggia, almeno sette incidenti (di cui l’ultimo ieri sera) e due testacoda riguardanti autoveicoli e motocicli provenienti per lo più da Sanremo (quindi in uscita di curva) ma anche da Ospedaletti in entrata di curva. Due sere fa peraltro, proprio in questa curva già pericolosa, un veicolo in transito ha anche rilasciato una lunga striscia d’olio, come da noi segnalato immediatamente al 112, esattamente sul margine destro della strada in direzione Ospedaletti.

Circa 30-40 anni fa questo tratto di Aurelia era interessato da incidenti anche molto gravi seguiti poi da un periodo tranquillo culminato nell’autunno dell’anno scorso. Non sappiamo se possa trattarsi di elementi presenti nell’asfalto (a causa della pioggia si è formata anche una buca all’interno delle strisce pedonali in piena curva), nella vernice delle strisce stesse o legati ad altri aspetti come l’inclinazione… Però tutti questi casi così ravvicinati appaiono quantomeno sospetti. Fortunatamente per ora non ci sono state gravi conseguenze sull’incolumità degli occupanti ma i danni alle vetture nonché ad aiuole e muretti sono spesso ingenti. Da ricordare poi la possibile presenza di pedoni a rischio su entrambi i lati della carreggiata…

Lettori di Rivierapress.it