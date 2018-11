Le Rari-Girls ed i Rari-Boys incontreranno Matteo Aicardi, Capitano del Settebello, oggi alle ore 17. Sarà un momento emozionante per i nostri giovanissimi che potranno ascoltare la storia di un campionissimo. Aicardi, noto anche come il “cavaliere mascherato di Rio”, ha trascorso le giovanili alla Rari Nantes Imperia dove ha saluto gli storici addetti ai lavori, al suo arrivo alla Piscina Cascione. Nella sua carriera ha vinto tantissimo: un oro mondiale, un argento e un bronzo olimpico oltre a sei scudetti ed una Champions League.

